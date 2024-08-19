交通部長李孟諺今（19日）遭批踢踢網友爆出與一名女子有地下情多年，親密合照也被曝光，訊息傳開後，他隨即致歉並稱已向總統賴清德及行政院長卓榮泰口頭請辭。上任交通部長至今僅約3個月的他，從政資歷完整，更曾是前行政院長蘇貞昌推薦給賴清德、也獲賴賞識的治水專家，政壇曾評論其「使命必達」、執行力強，還被視為台積電台南設廠的推手。未料竟栽在粉紅事件中，與多位綠營「前輩」一樣倒台。

李孟諺為中興大學環境工程學系畢業，並獲荷蘭國際水利環境工程學院土木工程學系衛生工程組碩士。基層公務員出身的他擁有水利專長，從政之路由台南起家，曾任台南市政府代理市長、台南市政府秘書長、台南市政府水利局局長、台北市政府工務局衛生下水道工程處處長、行政院公共工程委員會副處長等等職務。可說一路高升。

民進黨立委林俊憲曾說過，賴清德當年競選市長時曾告訴他，台南一定重視治水，後來賴清德說找到治水人才，就是指李孟諺；李孟諺當時為蘇貞昌推薦，獲得賴清德賞識，也促成南科；林俊憲並指，後來台積電在台南設廠，李孟諺協助解決水和電的問題，至賴清德北上當行政院長時，也推薦李孟諺任代理台南市長，為政壇少數「雙認證」。

綜合媒體報導資料，旁人對李孟諺的評價是為人謙遜、使命必達，因有台南等地方執政經驗，對地方聲音和需求具同理心。但他就任交通部長前曾爆出爭議，國民黨立委王鴻薇在臉書PO文爆料，指李孟諺在今年4月23日時，曾跟遠東航空前董事長張綱維的律師見面喝咖啡，質疑「時間點如此微妙，啟人疑竇」。對此，李孟諺駁斥「子虛烏有」，表示此為影射；藍議員張斯綱後來也爆料，稱李孟諺1月11日赴漢洋集團頂溪案都更辦公室，該公司也是張綱維的。李孟諺事後也澄清，1月11日當時，他根本不是「準交通部長」。

可見，李孟諺就任交長前就數度遭「起底」，只是外界沒想到，最終擊倒他的是外遇事件，民進黨的「粉紅災損」再+1。