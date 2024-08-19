鼓鼓(呂思緯)近來多了新身份！他登上浙江衛視《樂來樂快樂》以及優酷《閃亮星電音》，分別擔任助理主持以及電音製作人。除了在節目中展現才藝，在金曲獎星光大道主持廣受好評的他，功力也更加精進。

《樂來樂快樂》由庾澄慶(哈林)主持，鼓鼓擔任助理主持人，鼓鼓買過每一張庾澄慶為專輯，也曾寫歌〈老實情人〉向庾澄慶致敬。能透過節目和偶像合作，他相當興奮：「能跟著哈林哥製作音樂節目是我音樂旅程中沒有想過的夢幻旅程，每一次錄影都收獲滿滿，除此之外中在旁聽到每位成功的歌手分享音樂人生觀，太幸福了。」

鼓鼓才求婚成功又有新身份！ 擔任庾澄慶助理主持夢幻成真。（圖／相信音樂提供）

鼓鼓坦言，一開始心情戰戰兢兢，「因為哈林哥是大前輩，所以一開始不太敢開玩笑，後來發現他其實是沒有架子的前輩。」他從哈林哥身上學到很多，對於演出的認真，每集都準備不同的演出；對於唱歌的方式與設計都有其原因；對於事情的堅持，透露很多事都是靠練習，一次唱不好，練一萬次總唱得好，這種種的一切，看見一個大前輩成功的原因。鼓鼓也在節目中大展才藝，無論是打手鼓、木箱鼓、非洲鼓等各種樂器再到DJ，無所不能，播出後受到觀眾喜愛。

鼓鼓在2大陸節目分別擔任助理主持及電音製作人。（圖／相信音樂提供）

《閃亮星電音》則是一檔全明星夏日城市巡遊電音競演綜藝。鼓鼓以唱作歌手角色擔任成都站電音製作人與前miss A成員王霏霏、潘瑋柏合作帶來精彩的演出，也期待未來有機會在音樂上再度合作。

鼓鼓與蕭秉治組成的GX將到香港舉辦演唱會。（圖／相信音樂提供）

鼓鼓與蕭秉治組成的GX《大玩一票ALL YOU CAN PLAY》高雄演唱會大獲好評，接下來兩人將於9月22日到香港舉辦演唱會的兩人，很想念香港歌迷的熱情，這次演出集GX十年經典濃縮於一場精華派對之中，也相當新鮮，邀請香港及各地粉絲們一起來與重新組合的 GX 零距離嗨玩互動。