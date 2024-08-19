中華代表團在2024巴黎奧運創下2金5銅史上次高獎牌紀錄，「公益信託王楊嬌信望愛基金」與「財團法人大眾教育基金會」今年特別創立「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」為中華隊選手喝采，獎項創立後的首場賽事巴黎奧運，有高達17位選手創下台灣紀錄，除了奧運得牌選手只獲獎項肯定不另外頒發獎金，有11位符合資格的選手每人可獲頒100萬台幣獎金，讓這個獎項設立後首次頒獎即頒發破千萬獎金。

「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」發起人簡民惠是在東京奧運受到啟發，決心挺身而出讓選手們的努力都能被看到，首屆「創紀錄獎」即有17位巴黎奧運選手符合創紀錄資格，簡民惠開心表示：「中華隊在巴黎奧運的佳績不只是2金5銅，有高達17位選手打破台灣歷史，其中更有11位選手可獲得我們首次頒發的創紀錄獎金，總計超過1000萬！」

公益信託王楊嬌信望愛基金指出，本屆巴黎奧運包含男子拳擊71公斤級選手甘家葳、男子定向標飛靶選手李孟遠、男子輕艇激流選手吳少璿、男子輕艇競速選手賴冠傑、男子霹靂舞選手孫振在內，共5個項目打破台灣紀錄，是中華隊首次取得奧運資格的項目，其中李孟遠奪得台灣首面射擊定向飛靶銅牌，而甘家葳、吳少璿、孫振及賴冠傑4位選手，代表中華隊成功挺進奧運，首次登場便有傑出表現，甘家葳、吳少璿、孫振及賴冠傑都能獲頒100萬獎金，基金會除了祝賀選手個人突破，也感謝選手為台灣敲開新的國際競技舞台大門，讓更多人看見台灣。

此外，雖然巴黎奧運未奪牌但刷新中華隊於奧運史上最佳成績的也有7位選手，分別是游泳王冠閎、擊劍陳弈通、射擊劉恆妤與楊昆弼、高爾夫徐薇淩、輕艇張筑涵以及舉重方莞靈，他們皆打破了台灣奧運史上的排名或成績紀錄，也為自己寫下新的里程碑，每位選手皆能獲得創紀錄獎的100萬獎金。

奧運之後由帕運接棒延續國家隊熱潮，公益信託王楊嬌信望愛基金與財團法人大眾教育基金會鼓勵帕運選手也能挑戰自我，獎金、人數皆無上限 歡迎所有符合資格選手申請，「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」首屆頒獎典禮預計年底盛大舉辦，當天不僅頒發獎項，也將邀請演出嘉賓、準備佳餚饗宴與選手同慶。