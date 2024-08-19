行政院前發言人陳宗彥性招待案，外界炮轟監察院彈劾不力。監察院今（19）日再度發聲明，強調「只問事實證據是否完足，無關顏色」，並指持續關注案件辦理狀況，本月12日再次發文請南檢於本案偵結後函復本院，經媒體披露起訴後，後續將待該署資料到院後，依規定續處，本於勿枉勿縱原則，審慎查察，後續仍將依相關規定依法處理。

監察院指出，監委依憲法獨立妥慎行使彈劾權，媒體報導有關「監察院搞藍綠雙標 淪為執政黨東廠」、「監察院成涉黃官員的遮羞布」等，顯非事實，監察院嚴正澄清。

監察院表示，彈劾案審查會就提案之案文及事證資料妥為審查，倘其案文、違失事證有欠具體、充分或其證據能力不足，審查委員投下反對票乃屬當然，陳宗彥彈劾案是屬證據能力不足，該案提案委員未於10日內提出異議，本件彈劾審查不成立即告確定，也於3月對外公告審查決定書。

監察院指出，該調查報告有關通訊監察譯文所取得之內容，並非針對陳宗彥案件之監聽譯文，本院為取得與陳宗彥相關之直接證據，也函請南檢提供陳宗彥本人案件之監聽譯文，但南檢函復已重啟偵查而無法提供，因此經委員會決議，將調查所得移請南檢併辦。

監察院強調，經本月8日內政及族群、司法及獄政委員會第6屆第47次聯席會議決議，於同年月12日再次發文請南檢於本案偵結後函復本院，後續將待該署資料到院後依規定續處，而監院將依憲法、監察法、監察法施行細則等規定行使職權，後續將依規辦理。

本院持續不斷關注案件辦理情形，經113年8月8日內政及族群、司法及獄政委員會第6屆第47次聯席會議決議，於同年月12日再次發文請臺南地檢署於本案偵結後函復本院。嗣經媒體批露南檢於113年8月15日偵查終結提起公訴，後續將俟該署資料到院後依規定續處。