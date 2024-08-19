彰化垃圾收運衝突再一起！日前發生溪湖清潔隊員因垃圾收運分類遭民眾辱罵「三字經」後憤而提告，17日再傳出員林市清潔隊員遭民眾持棍棒毆打事件，市公所除強烈譴責暴力行為，並表示，清潔隊員在執行公務時，應得到民眾的理解與尊重，公所將全力支持受害清潔隊員，決定對動武民眾提告防害公務、防害自由及傷害。

彰化縣自今年7月起加嚴實施垃圾分類，凡不符合分類規定的垃圾車將被焚化廠整車退運，清潔隊員進行宣導、收運垃圾時，常與民眾發生爭執，本月12日晚間，溪湖鎮清潔隊2名隊員在西勢里收運垃圾時，1名男子指控清潔隊員刁難、對民眾態度不佳，還大罵「三字經」，清潔隊員不滿遭民眾辱罵，在鎮長何炳樺陪同下，報警提告妨害名譽、妨害公務。

員林市清潔隊收運垃圾時，曹姓民眾認為母親受到辱罵，竟持棒球棍、鐵椅等物品衝上回收車，毆打楊姓清潔隊員。（民眾提供／葉靜美彰化傳真）

員林市清潔隊收運垃圾時，曹姓民眾認為母親受到辱罵，竟持棒球棍、鐵椅等物品衝上回收車，毆打楊姓清潔隊員。（民眾提供／葉靜美彰化傳真）

員林市清潔隊這起暴力事件則發生在17日下午2點多，員林市清潔隊表示，1名楊姓清潔隊員於中東里山腳路收運垃圾時，發現該社區連日排出大量保麗龍，因此與社區管理員協商，建議將保麗龍的丟棄時間延後至隔日，以緩解回收車的載運壓力，不料1名婦人卻突然將保麗龍砸向楊姓清潔隊員，楊姓隊員被嚇了一跳，並詢問該婦人「為何執意要丟」引發口角。

婦人的兒子曹男見狀，認為母親受到辱罵，竟怒砸回收物，更持棒球棍、鐵椅等物品衝上回收車，毆打楊姓清潔隊員，導致其全身多處擦挫傷。曹男等人毆打後竟還開著車追趕出來攔下回收車，隨後從後車廂取出棒球棍，從路旁拿了鐵椅子等物品，要求清潔隊員下車，最終楊姓隊員報警，男子才悻悻然離去。

針對此起暴力事件，員林市長游振雄強烈譴責，並表示，清潔隊員在執行公務時，應得到民眾的理解與尊重，而公所將全力支持受害的楊姓隊員，並已決定提告防害公務、防害自由及傷害，捍衛公權力不受挑戰。