徐若熙送簽名球給小朋友。（味全龍提供）

中華職棒味全龍日前舉辦「緯來復古日」吸引大批球迷進場，球團及球員徐若熙特別邀請桃園家扶中心的孩子們在16日的主題日的第1日活動，一起來到台北天母球場觀賽，曾受家扶協助十多年的自立青年徐若熙，更是自費包車讓近50名學童師長得以自桃園順利往返。

味全龍球團提到，徐若熙自小出身單親家庭，過往一家六口僅靠父親打零工維生，透過社會局轉介，受到家扶中心的經濟扶助，提供生活補助、申請獎助學金、文具以及棒球相關用品等，在社工眼中的徐若熙，從認識以來一直都是活潑開朗，同時帶有靦腆、內斂特質亦未曾改變，進入職棒後開始有了經濟能力，也會抽空和父親一起回到桃園家扶中心捐款或捐贈簽名球回饋機構，希望能造就良善的循環。

提到這次邀請家扶中心孩子們來看球，徐若熙靦腆笑說：「之前有受到桃園家扶中心的幫忙，剛好這次在主場，想說邀請老師和小朋友一起來看球，順便捐贈一只手套給桃園家扶中心」。徐若熙並說：「受到桃園家扶中心的幫助很多，不管是在生活上或棒球上，就想回饋給桃園家扶中心一些事情」。

來自棒球強權名校平鎮高中的徐若熙，即便在高中時期在棒球之路有過低潮，歷經休養之後再度崛起，希望用自身的故事鼓勵孩子不畏懼困境、努力向上，孩子們這次看到偶像「若熙哥哥」，也都相當興奮拿出珍藏已久的棒球或小物、衣服給他簽名，帶給大家美好難忘的主題日夜晚。

味全龍球團補充，徐若熙除了自費包車招待桃園家扶中心孩童欣賞中職賽事，並特別準備親筆簽名手套一只致贈予桃園家扶中心，提供中心作為年底義賣之用，球團也提供入場門票、餐點及龍隊周邊商品給小朋友，希望藉此拋磚引玉募得更多資源，幫助更多需要幫助的人。