台北市警局中山分局上周五（16日）深夜針對轄內八大業者擴大臨檢，剛上任不久的分局長張耀仁到場督軍，在林森北路某酒店臨檢時，推開逃生門驚見20名穿著禮服的外籍女子逃竄，警方查證發現，20名均為越南籍，6人逾期居留，當中還有1人偽冒身分，警詢後與移民署配合依入出國移民法及就業服務法究辦。

中山分局於16日深夜10時至翌日2時執行擴大臨檢勤務，於17日近1時，在林森北路某酒店臨檢，現場盤查抄錄資料後，張耀仁詢問酒店有多少逃生梯、指示詳查有無違規，推開其中一個逃生門後，竟發現有20名越籍女子窩藏，警方與越籍女子面面相覷，把20人統統帶出來查驗身分，其中6人逾期居留。

警方隨後將酒店現場等涉案人，加上越籍女子等共計27人帶返分局，全案依違反就業服務法、入出國及移民法處理。經查，這些越南籍女子是以觀光簽證來台，卻到酒店陪侍打工。其中1人一度冒用身分，直到查驗入境指紋才戳破其謊言，多吃一條偽造文書的官司。

中山分局強調，色情業者為謀不法營利，常以各種不同模式掩飾非法，並利用不同國籍作為招牌吸引客人，為端正風俗，淨化社會風氣，營造市民優質生活環境，警方將持續嚴正取締，呼籲不法業者勿心存僥倖，以身試法。