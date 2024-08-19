第26屆台灣區高中數學競賽（英文簡稱TRML）於18日圓滿落幕，競賽橫跨台北、台中、高雄3大考區，吸引了來自全台213隊，超過3100名選手參賽。今年的競賽不僅吸引了眾多優秀的高中生，還首次迎來了國中生的參賽，標誌著競賽的影響力和參與層次的擴大。

前台北市教育局局長曾燦金於活動中指出，TRML高中數學競賽是全球規模最大的數學競賽之一。這項競賽對學生而言，不僅是檢驗數學實力的重要機會，也是豐富個人學習歷程、為未來申請入學奠定了堅實的基礎。他強調，數學競賽所培養的邏輯思維和團隊合作能力，對於未來AI和高科技產業的人才培養至關重要。

此次競賽由財團法人九九文教基金會與國立政治大學共同主辦，並得到了國立台灣師範大學理學院、馬偕醫學院等機構的協助。競賽內容涵蓋團體賽、思考賽、個人賽及接力賽，旨提升學生的數學能力和培養團隊合作精神。

九九文教基金會董事長何焱銘提及今年參賽特色反映了台灣數學教育的多元發展和人才儲備的重要性。 （圖／主辦單位提供）

財團法人九九文教基金會董事長何焱銘表示，今年的競賽除了首次有8組國中生組隊參賽外，也有來自外島的馬公高中參與競賽，此外，還有15支全員由女生組成的隊伍，其中台北有4隊、台中有6隊、高雄有5隊。他強調，這些特色反映了我國數學教育的多元發展和人才儲備的重要性。

政治大學校長李蔡彥期許未來有更多的學校和企業參與TRML競賽。 （圖／主辦單位提供）

政治大學校長李蔡彥則提到，數學是科學教育的重要基石，而科學教育其中一個很重要的學習訓練就是通過競賽，政大致力於支持這類培養學生科學素養的活動，並期望未來能有更多的學校和企業參與其中，共同推動我國數學教育發展。

擔任高雄區頒獎人的國家教育研究院學術副院長顏慶祥也分享了對比賽的高度評價，並強調九九文教基金會多年來對數學教育的支持，尤其是在偏鄉地區的貢獻。他認為，這樣的比賽不僅提升了學生的數學能力，也強化了他們的團隊合作精神，對於培養具備競爭力的未來人才具有重要意義。

在比賽中脫穎而出的南山高中隊伍，今年榮獲全國金牌，隊長莊念恩分享了備賽經驗。他提到，去年拿到全國銅牌後，這一次陣容就選擇了整個南山高中裡面從高一到高三所有最強的學生，每個禮拜會做2到3次練習。他認為，成功奪金源於高效的合作和不斷的練習，即使個人實力並非最強，但團隊合作讓他們在競賽中脫穎而出。

本屆TRML高中數學競賽以其創新與多樣性，再次鞏固台灣數學競賽中的指標性地位，期待未來有更多來自不同背景的學生參與其中，共同提升我國數學實力。