縣府興建「竹東交通轉運站暨地下停車場」，榮獲2024國家卓越建設獎「最佳施工品質類」優質獎的肯定，基地內接續規畫興建「南區綜合行政大樓」和「竹東綜合行政中心」，打造竹東新市鎮中心的計畫，新竹縣都市設計審議委員會日前審查相關設計，討論後原則同意，將為竹東鎮帶來重大改變。

新竹縣政府打造竹東新市鎮中心計畫，將在興建完成的竹東交通轉運站，往上加蓋5層做為「南區綜合行政大樓」。（羅浚濱攝）

新竹縣政府打造竹東新市鎮中心計畫，在完成的地下停車場地面已預留梁柱，規畫興建6層的「竹東行政中心」。（羅浚濱攝）

交旅處長陳盈州表示，興建1層的竹東轉運站設置10個客運接駁碼頭，地下停車場有251席停車位，打造溪南地區未來大眾運輸轉運核心，該工程去年獲國家卓越建設獎「最佳規劃設計類」特別獎後，今年再獲「最佳施工品質類」優質獎。

竹東轉運站規畫往上加蓋5層，做為新竹縣「南區綜合行政大樓」，未來將遷入新竹縣府稅務局、婦幼館、竹東鎮戶政事務所、地政事務所等機關，讓竹東鎮民洽公更便利。

停車場地面空間則已預留梁柱，規畫興建6層的「竹東綜合行政中心」，1至5樓為鎮公所辦公廳舍，6樓是鎮民代表會，將竹東整行政中心從市區遷移到新開發區，解決目前竹東街區停車洽公不便的問題。

新竹縣都市設計委員會討論時，考量自行車、汽機車及人行動線，建議在基地西側設置汽、機車及自行車分流入口，並於入口處新增車道磚，以利行人識別，基地東側作為行人主要出入口，提升行人安全。

都審委員並建議，全區植栽採考量各類植之生長特性，採用不需頻繁修剪的地被及灌木，並調整灌木與草地的比例，以達複層植栽的效果，同時搭配多元喬木，形塑整體基地景觀規劃及都市空間環境。

陳盈州指出，都審會原則通過竹東新市鎮中心計畫，新建工程總經費16.6億元，預計2025年動工，工期3年，未來竹東鎮公所等行政機關遷移到新開發區後，將為竹東鎮整體發展帶來重大改變。