全新的海龜主題遊戲場集結了磨石子滑梯、攀爬繩網、鑽管及鳥巢鞦韆、一般鞦韆、彈跳床、旋轉遊具等共融遊具設施。（新店區公所提供）

新店區福民公園設立超過30年，近年來透過市府老舊公園改善計畫，積極提升公園設施與遊樂空間，成為當地居民重要的休閒聚會地點。福民公園不僅是新店區少數擁有水池的公園之一，綠意盎然、喬木蓊鬱的景觀，與鄰近的福民市民活動中心及羽球場同為周邊鄰里不可或缺的休閒據點。經新店區公所重新整修，預計20日重新啟用。

為豐富公園的主題特色，新店區公所邀請周邊居民及孩童參與工作坊、說明會，並經由票選，以海龜主題作為全新遊戲場的設計靈感。

全新的海龜主題遊戲場集結了磨石子滑梯、攀爬繩網、鑽管及鳥巢鞦韆、一般鞦韆、彈跳床、旋轉遊具等共融遊具設施，讓所有孩童享有使用的機會，更根據分區分齡、共融原則設計，提供身體、感覺及社交層面的豐富遊戲體驗。

新店區公所表示，公園改善計畫除了遊戲場的更新外，亦針對公園內環境及設施進行全面檢視與調整。為了符合無障礙使用的需求，對於公園內部的高低落差及不平整地形，特別設計斜坡順接，並強化面層止滑處理，以提升整體公園環境設施的品質與使用安全性。

此外，水池部分也是此次改善計畫的重要一環，透過砌石、植栽等方式將原本的水泥化水池進行柔化處理，不僅提供更多生物躲藏的空間，更增加水中過濾設施以維持水質的清潔與安全。

福民公園的全新設施與改善措施，讓居民能夠享受更豐富多元的休閒活動，也展現了新店區在公共空間設計與社區互動上的積極努力與成果。隨著這些新設施的啟用，相信福民公園將成為更多家庭和孩童的首選休閒場所。