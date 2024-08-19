林俊逸演出的舞台劇《腦內失控的iTunes》昨（18日）最終場，與他一起合作演唱會的搭檔林淑容驚喜現身力挺，專程買票進場欣賞，林俊逸看到林淑容高興直呼：「哎呀！妳真的來了啊！」這也是她第一次看林俊逸的舞台劇，看完舞台劇後認為林俊逸非常多才多藝，只知道他歌唱得好，沒想到戲劇表現也很不錯，讓她相當驚豔。

2人日前剛結束在新加坡合作的演唱會，還在當地造成轟動！當時林俊逸就邀請林淑容有空可以來看他演戲，之後回台2人各忙各的，他更馬不停蹄地投入舞台劇；林俊逸指出，舞台劇其實對唱歌、演戲很有幫助，可以相輔相成調整一個節奏，找到生命中的旋律，全民大劇團的團長編導謝念祖與林俊逸還問林淑容之後要不要來客串舞台劇一角，林淑容笑說：「這個太難了，還要記走位和台詞，我還是專心唱歌就好了。」

林俊逸演出的舞台劇《腦內失控的iTunes》。（媒體棧提供）

林淑容跟林俊逸合作下來，發現他真的是「美聲」，忍不住豎起大拇指狂讚他聲音非常棒，林淑容坦言：「他好會唱歌，長得好高又好帥，還練了一身的肌肉，對我來講他就是小鮮肉，不僅很會說話，在舞台上也很活躍。」2人將於下個月28日在高雄流行音樂中心攜手合作「林淑容 2024昨夜星辰演唱會」，到時不但會一起合唱〈無言的結局〉，也會發揮模仿功力上演模仿秀，以「鳳飛飛」加上「費玉清」的組合，用歌聲向2位前輩致敬。