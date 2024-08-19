為了幫助桃園捐血站解決缺血危機，永慶房產集團加盟四品牌桃園區經管會（永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產）號召桃園地區所有的加盟門店，8/01-8/02舉辦2場「愛，從捐血開始」捐血活動，共募集783血袋挹注血庫。

永慶不動產暨永義房屋桃園區經管會於8/01在環球購物中心桃園A19廣場安排了4台捐血車，也提供冰涼飲料與雞蛋糕，讓捐血民眾排隊時可以吃冰、喝飲品消暑解熱。另外還準備百貨公司禮券與7種顏色的Tiamo馬克杯，贈送前來捐血民眾，捐出250cc一袋就能獲得一份精美好禮。

永慶不動產暨永義房屋桃園區經管會長李佳樺表示：「在父親節前夕舉辦捐血，已經成了每年的重要活動。今年更是擴大舉辦，號召永慶四品牌同仁、民眾們花30分鐘時間捐血救人，人潮迅速塞滿捐血車總共募集375袋，一起將愛傳出去！」

隔一天，有巢氏房屋桃園區經管會與台慶不動產桃園區經管會接棒在中壢大潤發前廣場邀請民眾響應捐血，不僅回饋大潤發禮券，如果捐血500cc則加碼贈送超萌的拉拉熊手提行李箱。現場還有好吃好喝的美食攤位，讓捐血民眾補充零食與冷飲，避免有暈眩或身體不適的症狀。

有巢氏房屋桃園區經管會與台慶不動產桃園區經管會82聯合舉辦捐血活動，當日募得408袋，為血庫挹注新血。(圖/永慶房產集團提供)

有巢氏房屋桃園區經管會會長危挺山分享：「過去兩三年出國民眾人數大增，因此今年特別挑選行李箱當獎品，鼓勵民眾踴躍響應捐血，當日就募得408袋血，成效相當不錯。明年捐血活動將積極跟捐血中心爭取更多台捐血車，募集到更多熱血，紓解夏季血荒問題。」

台慶不動產桃園區經管會會長許瑛哲表示：「炎熱天氣，民眾不畏酷暑，一早就湧入現場挽袖捐熱血，募集到的血袋數量還超過原先的目標，真的感謝民眾熱烈參與。未來永慶四品牌持續展現公益精神，定期舉辦捐血活動、及其他公益活動，期許我們能幫助更多需要幫助的人。」

永慶房產集團除了提供給消費者買賣房屋上誠實且優質的服務外，平常也持續支持在地活動，以行動回饋社會，關懷在地居民，不定期舉辦淨灘、捐血等公益活動，未來也將更積極落實企業社會責任，發揮團結力量大的精神，持續傳遞正面能量給台灣社會。