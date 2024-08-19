仁愛鄉、埔里鎮交界的鳥踏坑右岸產業道路路基遭眉溪溪水掏空，沿線10多戶農民雨後冒險進出。（立委馬文君提供／楊靜茹南投傳真）

凱米颱風驚人雨量造成南投縣眉溪溪水暴漲，致仁愛鄉、埔里鎮交界的鳥踏坑右岸產業道路路基遭溪水掏空，路幅剩機車勉強通行，沿線10多戶農民雨後冒險進出，立委馬文君接獲陳情19日會同相關單位會勘，由仁愛鄉公所提報災修，盡速修復護岸，維護民眾進出安全。

凱米颱風造成眉溪溪水暴漲，致鳥踏坑右岸產業道路路基掏空，立委馬文君接獲陳情會同相關單位會勘。（立委馬文君提供／楊靜茹南投傳真）

立委馬文君會勘鳥踏坑右岸產業道路路基掏空案，決議由仁愛鄉公所向南投縣政府提報凱米護岸災修工程。（立委馬文君提供／楊靜茹南投傳真）

民眾向立委馬文君陳情說，鳥踏坑位於埔里鎮、仁愛鄉交界，跨越眉溪的鳥踏坑橋行經產業道路往山區，沿線有10多戶農民，凱米颱風過後，鳥踏坑右岸的產業道路路基遭暴漲的眉溪掏空，路幅剩機車可以勉強通行，運輸農產品不便利，每次下雨後，都得冒著生命危險進出，希望相關單位能幫忙搶修。

馬文君團隊會同林業保育署南投分署、水保署南投分署、水利署第3河川分署及縣府工務處等單位會勘，發現眉溪鳥踏坑右岸約50公尺長產業道路路基遭嚴重掏空，縣府工務處初估該河段護岸及道路治理工程經費約1億元。

鳥踏坑右岸產業道路路權牽扯林班地、水利地等產權複雜，林保署南投分署同意協助提供林班地供通行，水保署將放置消坡塊減緩路基掏空，由仁愛鄉公所向南投縣政府提報凱米護岸災修工程，盼盡速修復護岸，提供民眾安全通行的道路。