長庚醫療財團法人16日宣布與生物科技製藥領導者台灣安進，正式簽署合作意向書，開啟雙方在臨床試驗領域深化合作的新篇章。長庚豐富的臨床經驗，搭配安進的生技醫藥技術，雙方專注於「血液腫瘤」、「心血管疾病」、「免疫醫學」及「腎臟疾病」四大領域的臨床試驗發展，為病人提供更合適的治療方案，提升醫療品質。

過去14年間，長庚與安進已共同執行超過50項臨床試驗，取得豐碩成果，雙方16日在林口長庚醫院舉行簽署儀式，進一步深化合作關係，期望發揮1加1大於2的協同效應，推動創新醫療技術。

長庚每年診斷全台18％、約2萬名的新癌症病例，新增300件臨床試驗，其中新藥研究占比高達74％，參與早期臨床試驗的病患比率則為1、2％。此外，每年亦有200件廠商委託的臨床試驗案，顯示其在臨床試驗領域的領先地位和強大實力。

安進將生物技術轉化為病患治療的新方法，應用尖端科學和分子工程技術開發一系列革命性藥物。安進在多項治療領域取得突破性成就，聚焦骨骼健康、血液腫瘤、心血管疾病、免疫醫學和腎臟疾病等重要治療領域，也積極開發異味性皮膚炎、氣喘等發炎疾病及代謝性疾病的治療藥物。

長庚醫療財團法人決策委員會程文俊主任委員表示，透過長庚的臨床與醫學研究量能，連結安進生技創新研發能量，能促進產業的研發動能與醫學進展，實現病人、醫院與產業的三贏局面。台灣安進總經理韋立格表示，安進能發揮生物科技潛能，為醫療帶來創新突破，此次與長庚合作，將結合彼此優勢、資源，加速新藥可近性，擴大對病患的照護。

為確保人體研究受試者安全，長庚醫療體系自1986年成立人體試驗倫理委員會，並通過美國「人類研究受試者保護認證（AAHRPP）」的最高標準「完全認證」。林口長庚醫院更於2014年以全球最大單一容量醫療機構獲得JCI 認證，展現卓越醫療服務與管理水平。

隨著細胞治療技術蓬勃發展，桃園長庚醫院新設立的細胞治療中心，協助醫師執行細胞治療臨床試驗，推動新興細胞治療產品的研發。中心目前已開始DC、DC-CIK、CIK等特管細胞培養，並與具CAP認證的檢驗醫學部合作製造高品質細胞製品。

林口長庚紀念醫院林永昌副院長強調，2022年長庚成立體系臨床試驗中心，推動臨床試驗發展及協調跨院區多中心資源整合，並提供IRB、合約審查資訊作業、臨床試驗服務單一窗口等優質臨床試驗服務，提升臨床試驗執行品質。