寬量國際（QIC）創辦人暨執行長李鴻基今（19）日表示，台積電之於全球半導體，可說是扮演「登陸月球」的地位，帶來空前的影響力，並不斷寫下台灣工業的新歷史，他看好由台積電所引領的「台灣半導體供應鏈」將如同1890年「美國五大湖區汽車工業」建置世界級產業聚落，並帶動整個供應鏈，誕生更多10億級公司。

李鴻基19日於寬量國際記者會中表示，自今年1月發表台灣半導體供應鏈市值10年10倍成長論述以來，寬量國際研究覆蓋台灣半導體供應鏈企業已自49家增加至83家，包含設備服務、廠區服務與材料服務三大族群。值得一提的是，寬量國際研究覆蓋的83家台灣半導體供應鏈企業中，有12家在三月參與第一屆QIC台灣半導體日活動的企業，其今年以來市值平均漲幅為132％，遠優於其餘71家的36％、台灣電子股指數的31％、台灣加權指數的22％。台積電多年來已扶植上百家台灣半導體供應商，更有許多家公司已經站上10億美元規模，李鴻基樂觀期待未來10年能誕生百億規模公司。

寬量國際以美國五大湖區在19世紀末期，汽車產業鏈發展的歷史做為研究類比，以台積電為核心所產生的半導體與再生能源供應鏈，和自1890年起，美國五大湖區汽車產業的供應鏈聚落與分工，歷經全球化沿用至今有極為相近的過程。更有甚者為，台灣能夠在不到兩小時的車程內，由不超過50位最終決策者所組成的同文同種供應鏈團隊，高效率地完成世界級產業鏈的建置和決策。

寬量國際認為，台積電將演化出更有效率的系統，與供應鏈企業合作並促進產業鏈夥伴的永續成長，為配合台積電先進製程量產與研發計畫，新一代台灣半導體供應鏈企業相較於上一個世代的ITC公司，將以更高的永續標準來持續發展，這四大方向分別為：透過現金增資與或各種上市融資以充實長期營運資金，健全資本結構；傳統ITC企業應將高速成長的半導體事業分拆上市，以提高企業價值，強化競爭力；透過併購或股權投資，形成產業聯盟，加速技術合作和業務拓展；以及發展ESG，以符合客戶、產業與國際投資機構標準。

寬量國際顧問何柏杰指出，寬量國際觀察到更多台灣半導體產業趨勢出現新發展，包括：進口替代、台日合作、台廠出海、商業模式創新、永續傳承與外資投資等六大重點，寬量國際未來將繼續關注這些趨勢，同時協助台灣半導體產業在全球市場保持領先，透過與國際資本市場的強大連結，提供半導體供應鏈企業多樣的資本市場解決方案。

寬量國際顧問郭其龍則指出，台灣能源產業如同美國五大湖區的水力發電，是提供產業聚落充足能源與永續發展的重要供應鏈環節，而台積電全公司營運據點使用再生能源比例也將從2023年的11％成長至目標2030年的60％。寬量國際預期，台積電對台灣再生能源需求勢必會持續增加，對此，寬量國際長期追蹤40家台灣光電、風電、重電、充電、儲能領域的優質企業，也透過「QIC台灣半導體日」線上會議，讓國際機構投資人以台積電供應鏈角度出發，深入了解台灣具備高成長性與投資價值的再生能源企業。

寬量國際並宣布將於8月20至23日舉辦「第二屆QIC台灣半導體日──台灣半導體供應鏈與再生能源」（Taiwan Semiconductor Supply Chain and Energy Resilience Day）線上投資論壇，預計將吸引總管理資產（AUM）超過1兆美元國際資金聚焦20家台灣半導體供應鏈與再生能源企業。

這20家企業包括：臻鼎（4958）、雲豹能源（6869）、聖暉（5536）、志聖（2467）、桓達（4549）、均豪（5443）、均華（6640）、旺宏（2337）、微程式（7721）、旺矽（6223）、昇陽半（8028）、天虹（6937）、巧新（1563）、華立（3010）、洋基工程（6691）、盛達電業（3027）、新光鋼（2031）、寶晶能源（6987）、微電能源（6883）與鈺祥企業（未上市）。