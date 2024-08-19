政府推動租屋補貼，內政部今天表示，自111年起開辦截至今年7月底止，已申請受理案件數逾80萬戶，核定件數成長至60.7萬餘戶，從資料庫大數據可看出，接受租金補貼者實際減輕居住負擔4至5成，顯示這項政策確實存在巨大需求，並能有效協助租屋族群減輕居住負擔。

外傳「房租補貼、愈補愈貴」，內政部表示，依據調查統計資料分析，「租金補貼」沒有造成租金普遍上漲現象；自111年起開辦300 億元中央擴大租金補貼專案，截至今年7月底止，核定補貼戶數從111年核准27.8萬戶到現今已申請受理案件數逾80萬戶，核定件數成長至60.7萬餘戶，幫助租屋者中占6成以上的青年人減輕居住負擔。

內政部指出，如果以中央擴大租金補貼專案111年至112年資料比較，續約戶數租金持平者約占93％、租金上漲者僅占約6％、租金下降者占1％，租金上漲戶數比例相當有限。

從「112年第48週內政統計通報」的資料庫大數據顯示，接受租金補貼者實際減輕居住負擔4至5成，「非六都」之縣（市）減輕負擔比例為51％，「六都」直轄市為46％。

內政部表示，根據112至113年度租金補貼滿意度調查，民眾對於租金補貼政策的滿意度高達7成，其中多數屬於青年族群。為了持續照顧更多租屋需求民眾，內政部向行政院提報原定4年的專案延長至115年，補貼戶數也提升至75萬戶，並透過隨到隨辦、舊案帶入免重新申請等簡化流程。