新竹縣政府針對行動不便者及長者的照顧需求，整合多元服務及資源，依百貨公司、連鎖超市、雜貨店的概念，在縣內佈建輔具中心、輔具據點和輔具便利站，第8處「芎林輔具便利站」，19日在喜憨兒基金會芎林日照中心正式啟動，中心人員將就近提供當地居民輔具資訊及諮詢服務。

社會處長陳欣怡指出，縣府自2010年在竹北市成立新竹縣輔具資源中心，考量竹縣幅員遼闊，陸續在竹東開辦南區輔具中心，關西、新豐、北埔、五峰等鄉鎮輔具據點，寶山和芎林的輔具便利站等服務點，讓有需求的鄉親能便利取得服務。

陳欣怡指輔具資源服務模式，輔具中心如同百貨公司，服務項目具多樣化最為齊全，固定有工作人員在現場提供民眾諮詢與輔具簡介，輔具據點設於身障或老人福利網絡單位、在地活動中心及公所，公私協力提供場地，由輔具中心工作人員定期定點值櫃服務，類似連鎖超市。

至於輔具便利站，則結合在地社福網絡單位，由該單位工作人員協助簡易諮詢，就像是巷弄雜貨店，規模雖小但提供民眾就近及便利性。

輔具服務點提供專業輔具評估、諮詢、適配、維修、檢測、追蹤等服務，並建置重複使用輔具的流程機制，提供展示、回收、租借及輔具交流資訊等服務，以增進民眾對輔具的認知與運用，以提升輔具效能。

陳欣怡並說，縣府也開辦代償墊付機制，並新增人工電子耳耗材補助計畫，去年在竹北成立聽力檢查室，讓有需求的聽障朋友不用舟車勞頓往返外縣市評估，就近取得服務。更多詳情可查詢輔具資源中心官網。