台中市北區進化路上1間超市昨（18日）凌晨發生1起糾紛，1名20歲黃姓男子疑因不滿在店內邊走邊吃被勸離，返回店內對店員噴辣椒水，經報警後警方也依《社維法》對黃男進行裁罰，依法最高可處1萬8000元罰鍰。

網路社群黑色豪門企業PO出1段「大賣場員工被噴辣椒水」的影片，影片中1名戴口罩黑衣男子拿出1罐液體在賣場中對1名店員臉上不斷噴灑，另1名店員發現後立即上前將他拉開。

中市警二分局育才派出所表示，經店員報警到場了解，黑衣男子（20歲的黃姓男子）凌晨1時即在超市內購物，結帳後就直接在店內邊走邊吃，店員數度上前請他到休憩飲食區飲食，最後還請他離開，未料黃男被勸離後疑心生不滿，於1小時後再次返回店內消費並在店員上前關切時拿出辣椒水朝湯姓店員臉部噴灑。

中市警二分局獲報後立即派員趕赴現場，到場即通報119將受傷的湯姓男店員送往醫院治療，並將黃男帶回派出所釐清案情，因湯男不想提出告訴，警方就黃男噴灑辣椒水部分，依違反依《社維法》第87條加暴行於人進行裁罰，依法最高可處1萬8000元罰鍰。

中市警二分局周俊銘提醒民眾，在面對消費糾紛時應保持冷靜，理性處理，切勿以暴力方式解決問題，以免觸犯法律並造成他人傷害，民眾如遇到糾紛，應立即向店家管理人員或警方尋求協助，避免衝突升級。