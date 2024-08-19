上週六8月17日中視《綜藝一級棒》邀來台語歌王袁小迪，並企劃「再見江湖金曲挑戰賽」，今（19）日收視揭曉2.58，再度稱霸所有頻道節目，觀看人數更高達125萬人，這已是《綜藝一級棒》連續四週收視全國第一。當集的收視高點直衝3，是主持人康康在歌手演唱完，被問到要選誰時，他語帶幽默地說，「就全部留下來，你們沒看過我去走店嗎？我以前就是這樣把錢花光的」，自爆秘辛的即興反應不光在場藝人被逗樂，就連觀眾也買單，成為當集最吸睛的橋段。

節目自6月15日開播至今播滿10集，其中就有5集收視率都是榮登全國冠軍，這讓主持群為之振奮，更再度感謝所有支持及喜愛節目的觀眾朋友。而網友對於節目也諸多好評，像是「主持群各有所長默契越來越好，靈魂人物康哥妙語如珠、反應又快，時不時蹦出一個冷笑話、諧音梗，意料之外的笑點，讓大家樂在其中」，還有忠實觀眾會重複收看節目，直呼百看不膩。

幕後團隊各個也都是節目的熱愛者，從構思主題到邀約來賓都絞盡腦汁。製作單位也透露，後續節目已邀請到許久未上綜藝節目的「小調歌后」林淑容，讓大家回味她的經典美聲。而曾讓節目創下最高收視的蔡小虎，也預計近期就會再登《綜藝一級棒》飆唱好歌。製作團隊用心企劃每一集內容，保證會讓觀眾聽好歌、笑開懷。由康康、許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬主持的《綜藝一級棒》每周六晚間8點在中視播出，隔一天周日晚間8點中天娛樂台也能收看。