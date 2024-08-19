天后蔡依林（ Jolin ）巡演「Ugly Beauty世界巡迴演唱會」歷時近5年，最終第62、63場18日於廈門奧林匹克體育中心舉辦，2天共吸引8萬多人參與「畢業典禮」，回想一路走來不易，Jolin昨打破這套巡演「從不加班」的記錄、安可加演〈Goodbye〉送給大家，尾聲時感性表示：「 Ugly Beauty在黑暗中誕生、也在黑暗中茁壯，請你一定要記得、你是最美麗的，Ugly Beauty永遠在你心中，不會因為結束而消失。」語畢一度哽咽落淚。

她上周六日於廈門開唱，其實第一晚全場觀眾已情緒高漲，粉絲不停湧上台前之餘，又站在椅子上拍影片。為免發生意外，Jolin不斷呼籲粉絲要小心及坐下，並以抒情歌安撫激動粉絲。此外，現場不僅有歌迷自發穿學士服，象徵參加這場畢業典禮，也有歌迷精心製作Ugly Beauty畢業證書，送給演唱會的工作人員，上頭寫著「感謝大家一路陪伴，在這條通往內在英雄的道路上，一起找到屬於自己的皇冠」，還標記Jolin是Ugly Beauty的校長，非常別緻。

蔡依林的Ugly Beauty巡演18日圓滿落幕。（摘自蔡依林微博）

Jolin的經紀人王永良今（19日）回覆本報表示，Jolin除了謝謝一直以來支持她的每位歌迷朋友，也特別感謝陪她征戰各城市的演唱會團隊，昨晚不只在舞台上加班送上安可曲，連慶功宴也超時到今天凌晨4點多；他說：「Jolin在慶功會上致詞時，特別提到『希望Ugly Beauty成為工作人員的驕傲』，她接下來的工作重心主要放在新專輯創作與製作，她很期待趕快推出新的音樂作品，預計下周進錄音室。」並透露Jolin完成手邊的一些工作後，預計9月中開始休息一個多月長假，將安排私人行程替自己充電並尋找創作靈感。