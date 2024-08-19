交通部長李孟諺今被爆婚外情長達10年，消息傳出後李火速請辭，並獲行政院批准，上任僅92天成最短命交通部長，資深媒體人黃揚明表示，蔡總統執政時代，爆出婚外情的官員不用辭官，反而還升官，直呼「誰會料到行政院長卓榮泰的內閣，第一個下台的是交通部長呢。」

黃揚明今（19）日於臉書粉專大酸，李孟諺婚外情是「李孟諺的夢魘」，李孟諺口頭請辭算是「蔡規賴不隨」的案例，在前總統蔡英文執政時代，爆出婚外情的官員不用辭官，還升官，「但賴政府時代不吃這套，誰會料到行政院長卓榮泰的內閣，第一個下台的是交通部長呢。」

李孟諺今被網友在PTT爆料婚外情10年，並上傳8張李和外遇對象的親密照，李孟諺表示，針對個人過去行為造成太太與家人的莫大困擾，以及導致社會大眾觀感不佳，由衷表達最深歉意，並已向總統賴清德及行政院長卓榮泰口頭請辭，而政院隨後也火速批准李的辭呈。