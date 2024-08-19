在菜市場消費也能很環保！台中市政府經濟發展局響應環保概念，特別於8月22日起至9月5日止，每週二及週四，分別於霧峰市場、大甲第一市場、中義市場、南屯市場、烏日市場、大肚市場、太平市場、神岡市場、清水第一市場及東光市場等10處市場，辦理「傳統市場聯合行銷活動」，只要在指定市場攤鋪位，使用環保容器消費滿百元，即可參與抽獎，總計多達2,000份獎品，最大獎電視，歡迎民眾一同體驗傳統市場不一樣的活動。

經發局表示，為推廣於傳統市場減塑消費，這次活動自8月22日起至9月5日止，每週二、四上午9時起，民眾只要於活動日至DM指定市場的攤、鋪位消費滿百元，以自備環保袋等非一次性容器盛裝消費產品，即可參加現場抽獎。每一市場場次的現場獎品皆有婆婆媽媽最喜愛的民生必需品，如衛生紙、洗碗精、洗衣球、麵條、罐頭等，部分市場更加碼電烤盤或氣炸鍋等家電，更值得期待的是，每一處市場最大獎皆為50吋電視，期待消費者把傳統市場產品買進環保袋裡、將超值好禮獎品帶回家裡！

8月22日起至9月5日止，每週二、四上午9時起，民眾只要於活動日至DM指定市場的攤、鋪位消費滿百元，以自備環保袋等非一次性容器盛裝消費產品，即可參加現場抽獎。(圖/台中市政府經發局提供)

經發局說明，10處市場遍佈全市各地，有麻雀雖小五臟俱全的小而美市場，也有在地區域大型傳統市場，共同點皆販售蔬果、肉品、漁貨、熟食等傳統市場必備產品，部分市場也販賣服飾、甜品、早點等。每處市場各有其特色，更有市場建物已逾6、70年歷史。本次活動期為傳統市場的平日帶來人潮，吸引民眾用新臺幣搭配環保概念幫助攤商增加營收，亦可以藉由平日悠閒遊逛的心情，放慢採買的腳步，用心探索一處處走過歷史遷移等歲月軌跡的市場。

經發局補充，活動參與的市場都是台中在地重要民生物資供應中心，市場內不乏口碑良好的知名攤位。更甚者，每處皆獲得經濟部「優良市集」星等認證，如霧峰市場去年度獲得四星優良市集殊榮，今年度經由改善市場購物環境，攤商、攤台衛生加強等努力，將繼續報名挑戰五星市集之評核，期許做為台中42處傳統市場之標竿。

「台中市傳統市場聯合行銷活動」各場次活動資訊：

一、8月22日(星期四)-霧峰公有市場、大甲第一公有市場。

二、8月27日(星期二)-中義公有市場、南屯公有市場。

三、8月29日(星期四)-烏日公有市場、大肚公有市場。

四、[9月3日(星期二)-太平公有市場、神岡公有市場。

五、9月5日(星期四)-清水第一公有市場、東光公有市場。

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