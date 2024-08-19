針對黃珊珊擔任「善後小組」召集人，民眾黨主席柯文哲今（19）日南下高雄出席青年營隊，下午媒體追訪時，他停下腳步受訪回應，球員跟裁判會是不同組的人，不管調查結果怎麼樣，黨內還有中央委員會、中評會會把關。（柯宗緯攝）

針對黃珊珊擔任「善後小組」召集人，民眾黨主席柯文哲今（19）日南下高雄出席青年營隊，下午媒體追訪時，他停下腳步受訪回應，球員跟裁判會是不同組的人，不管調查結果怎麼樣，黨內還有中央委員會、中評會會把關。（柯宗緯攝）

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金假帳風暴，柯宣布由時任競選總幹事黃珊珊擔任「善後小組」召集人。柯文哲今（19）日南下高雄出席青年營隊，下午媒體追訪時，他停下腳步受訪回應，球員跟裁判會是不同組的人，不管調查結果怎麼樣，黨內還有中央委員會、中評會會把關。

民眾黨前祕書長謝立功質疑黃珊珊擔任善後召集人，恐有球員兼裁判之嫌。對此，柯文哲今下午離開青年營隊活動前，媒體再度追訪，他鬆口回應，建立責任政治，既然黃珊珊是總幹事要把事情做完，所以才由她來當善後小組召集人。

柯文哲強調，不管調查結果怎麼樣，黨內有中央委員會、中評會還是會看，事實上也不會球員兼裁判，「球員跟裁判會是不同組的人」。

至於網紅四叉貓爆料，柯文哲競總胖卡租金200萬天價，其實只要80、90萬元就可以買到。對此，柯文哲說，四叉貓的話，第一點不用理他，「第二點這種問題不用我來回答」。

柯文哲簡短受訪停留，幕僚在一旁勸阻媒體繼續堵訪，「記者會在台北開，先回去」、「市長我們趕行程、趕行程」，柯文哲旋即搭電梯快閃離開會場。