外遇照瘋傳！交長李孟諺遭爆出軌10年急請辭 鄉民大暴動：血流成河 @ChinaTimes

PTT網友今（19日）貼出一則「爆卦」，指一名張姓女子與交通部長李孟諺有地下情，而且時間長達10年！但兩人關係在李榮升後，李開始冷落對方，最終始亂終棄，同時也貼出多張兩人親密合照。對此，李孟諺向總統賴清德及行政院長卓榮泰口頭請辭，盼不要因過往個人行為而影響社會大眾對於交通部同仁及行政團隊的信心。政院火速准辭，結束李孟諺短短三個月交通部長任期。

1966年生，出身基層公務體系的李孟諺，國立中興大學環境工程學系學士、荷蘭國際水利環境工程學院土木工程學系衛生工程組碩士，擁有環境、水利背景。1991年通過國家考試成為正式公務員後，曾擔任蘇貞昌縣長時期的台北縣水利課長、郝龍斌擔任市長時的台北市衛生下水道工程處長，他也認為「會擔任事務官一直到退休」。

不過，機會是給準備好的人，就在就任台南市長後一再被水患受苦的賴清德想要找人來治水之際，經詢問過蘇貞昌等台北縣的老長官後，基層歷練完整的李孟諺出線，被推薦到台南市擔任水利局長，從此也告別他的事務官生涯。之後因為水利專業與個性溫和等條件，2016年台南市秘書長陳美伶被調往行政院後，李孟諺隨即高升市府秘書長，並在賴清德北上組閣時，出任代理市長，此時50歲出頭的李孟諺晉身六都市長行列，成為綠營前途看好的中生代。

即便賴清德行政院長就任不久就因承擔敗選責任而下台，但隨後接任行政院長的也是老長官蘇貞昌，於是再次被拔擢、出任秘書長，由於做事任勞任怨、耐心協調，總是可以忠實地傳達蘇貞昌的意旨，立委或縣市首長也都喜歡找他溝通處理。久而久之「做出口碑」，蘇貞昌卸任後仍被陳建仁留任，一做就是長達5年多的秘書長，凸顯李孟諺好用且受到信任的程度。

賴清德當選總統後，李孟諺無懸念被看好更上一層樓，果然也出任交通部長一職，怎知正準備大展身手時，這位過去始終「零負評」的政務官，竟在如此情境下結束政治生命，「台南幫」再陣亡一名大將，也重傷賴清德總統的領導威望。