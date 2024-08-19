現年37歲的屏東角頭「鴨頭」陳昫豪，日前於高雄左營遭當街槍殺，身中6槍死亡，震驚黑白兩道。陳昫豪的遺體經過相驗解剖，已由家屬領回，並計畫在9月4日上午舉辦告別式；頭七前夕，陳弟的妻子忽然在夢裡見到他，並囑咐要她轉告弟弟：「要珍惜當下，不要像他一樣。」

陳弟說，由於妻子提及兄弟之間不為人知的暱稱，因此對妻子所述的夢境深信不疑，同時貼出妻子一段對話內容：「他是不是都叫你程啊」、「他昨天穿他藍色成功館的那件衣服，然後坐在一個像神明的木頭椅子上面，他叫我跟你說『要珍惜當下，不要像他一樣』」。

為此，陳弟也在臉書發文，對於哥哥的死訊感到難過不捨：「真的很難相信你就這樣不在了，今天我去看你了，進去看你的容顏，很難相信那就是你嗎？我不知道為什麼你不來我夢裡找我，而是去我老婆夢裡，還要我老婆一定要轉達你要跟我說的話」。

陳弟同時回憶，「別人都叫你鴨欸、鴨頭，殊不知只有村里的人才會叫你阿豪、豪欸…村裡因你而熱鬧許多，你對村裡的貢獻跟付出大家都有目共睹的，在外面大家都說你兇狠，但其實他們都沒看到你的另外一面，在我眼裡你是一個飲水思源不求回報會照顧晚輩的好兄哥。」

最後，陳弟也向哥哥喊話，「現在你可以不用那麼累了，你也可以跟慶風伯談天說地，談你們父子之間的心事，傳奇兩個字用在你身上真的實至名歸！」

警方調查，陳昫豪15日上午於高雄市左營區一處桌遊店外遭當街狙殺，而35歲楊姓槍手犯後開車攜帶作案槍械前往左營分局新莊派出所投案，自稱為了50萬債務糾紛，憤而向陳男開槍。警方認為，楊嫌手段凶狠，明顯要置人於死，因此懷疑背後案情不單純，全案目前仍積極釐清中。