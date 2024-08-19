最新美國市場AI風險情緒訊號數值重回0％，為所有指標均偏正向的多頭看法。經歷前周大幅回檔修正後，經濟數據顯示通膨如預期走緩，經濟表現強勁掃除市場衰退疑，帶動上周美股主要指數上揚，公債指數持平、10年期公債殖利率小跌1點，美元指數回緩0.57％。

觀察本周驅動美股情緒風險訊號，美國短年期公債及原物料指數6個月相關係數達0.68，代表資產隨經濟表現穩定攀升。1年內公債近1月動能減少7.53％，反應投資人資金轉向其他風險資產。高盛原物料總回報指數維持4.69％相對低檔，代表商品價格偏向持穩。

而最新日本市場AI風險情緒指數大降至3.6％，為大多數指標偏正向的多頭看法，主因第二季經濟成長明顯優於預期，抵消市場對日本央行轉趨鷹派擔憂，日股持續跌深反彈、上周創近4年來單周最佳表現。而利差交易平倉對市場衝擊修復，金融市場回升至7月底水準。

觀察本周驅動日股情緒風險訊號，期貨成交量顯著增加，代表市場投機活動升溫、市場波動上揚。買權和賣權交易量減少，反應投資人看法交雜，對後市上揚看法審慎。東證服務業指數、日經、東證指數均大漲，市場展望樂觀，但也帶來評價偏高的修正風險。

最新台灣市場AI風險情緒訊號數值降至29.9％，為多數指標偏正向的偏多看法。台股上周跌深反彈4.1％、成交量1.9兆元、日均成交量3836億元，外資及投信買超。外資回頭帶動半導體權值股領漲，台股指數化解月線反壓上戰季線，其中金融股已率先反彈至各均線上。

觀察本周驅動台股情緒風險訊號，期貨交易量周減27.6％，暗示投資人看法分歧，流動性降低、潛在波動性可能增加。而賣權總交易量周減22.6％，顯示投資者尋求下檔保護減少，市場樂觀情緒上升。

同期間買權總交易量周減21.4％，顯示投資對後市看法謹慎。台股指標上揚，則代表投資者對市場的正面情緒回升，持續關注基本面支撐，以衡量評價合理性。

第一金投信綜合分析，美國市場各項指標均轉為正向，建議投資人可提美股資產配置，參與後市行情機會。日股亦見多頭看法，惟短線漲幅較大，可能會有評價修正或類股變動交雜，宜採慎謹慎樂觀應對，日股部位把握多元配置，掌握輪動行情。

至於台股在不同金融商品的的交易量降低，反應市場流動性趨降，股價表現為跌多反彈，長期表現待觀察基本面變化，第一金投信建議投資人謹慎應對，因應市場區間整理行情。