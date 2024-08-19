根據了解，持有百分之百東京Metro地鐵股份的日本政府以及東京市政府，預定將在一周內聽取券商有關掛牌的簡報，最快將於9月中旬，可獲得東京證交所（Tokyo Stock Exchange）的IPO許可。

因為東京Metro地鐵的股份將要對外釋出一半左右，所以可望籌資3500億日圓。同時，東京地鐵的IPO規模也比去年才剛上市，原隸屬日立旗下的半導體製造設備商國際電機（Kokusai Electric）要大，應該也是軟體銀行在2018年，把無線部門獨立出來掛牌之後最大的。

東京市政府表示，預定上市時間正在跟日本中央政府討論尚未定案。日本財務省沒有回應，東京Metro地鐵表示，不會對此IPO發表意見。經營東京證交所的日本交易所集團（JPX）表示，無法特定公司有所評論。

上一次鐵路公司的IPO，是2016年的JR（日本鐵路公司）九州鐵路（Kyushu）。東京Metro地鐵的歷史最早可以追溯到1920年東京地下鐵路公司（Tokyo Underground Railway Company）的成立。7年之後，在東京淺草與上野之間開通日本第一條地鐵線。

至於擁有53.4%股權的日本政府，計畫把釋股後拿到的錢，用來償還2011年東日本大震災之後所發行的重建公債（reconstruction bond）上。另外，東京市政府則持有東京地鐵其餘的46.6%股份。

業務還包括房地產以及零售業的東京Metro地鐵，受到疫後經濟活動慢慢恢復的激勵，2023財年一整年的淨利大增7成左右，金額達460億日圓。據悉，野村、瑞穗以及高盛是這次東京地鐵IPO的共同承銷券商。