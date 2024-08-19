周一日經225指數收盤跌674.05點或1.77%，為37388.62點，結束了連續5天的上漲行情。該指數在上周上漲了8.7%。周一東證一部指數跌37.46點或1.40%，為2641.14點。

Okasan證券策略師Fumio Matsumoto說，在大幅上漲之後，人們預計日經指數本週將下跌；而在日圓匯率上漲之後，加快推動了此一行情。

「今天的情形顯示，市場在一段時間內仍將持續波動」。

由於投資押注聯準會7月會議紀要，以及主席鮑爾在Jackson Hole的演講中將出現鴿派論調，美元大幅下滑。

晶片製造設備商東京威力科創跌3.11%，嚴重拖累日經下滑。機器人製造商發那科(Fanuc)跌3.23%。

Seven & i逆勢大漲23%，此前該公司說，已收到加拿大營養品公司Alimation Couche-Tard的初步收購要約。公司已成立一個特別委員會來審核該提議，委員會和董事會均未做出任何決定。