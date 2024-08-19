電影《角頭－大橋頭》16日上映，首周末票房出爐，竟完成3天半個億、突破5000萬票房的傲人成績，監製張威縯上周末率領演員包括高捷、王陽明、施名帥、鄭人碩、懷秋等人前往台南、高雄跟台中各影城催票，片中飾演角頭老大「貴董」的高捷，在映後座談時放話：「目標3億，不到算我的！」看來似乎有望預言成功。

《角頭－大橋頭》不負眾望收下今年國片首周開片票房冠軍，且離破億門檻只差臨門一腳，調查近年國片票房數據，去年上映由許光漢、林柏宏雙男神主演的電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，首周末票房開出全台4700萬佳績，最終以3.6億坐收；2021年邱澤跟許瑋甯主演的《當男人戀愛時》，首周末票房則開出5800萬，以4億收盤，由此可推估《角頭—大橋頭》票房潛力十足。

影廳內有不少死忠粉絲製作手牌來見偶像。（李承陽攝）

同時《角頭－大橋頭》更打破系列IP本身的紀錄，超越前作2021年的《角頭－浪流連》首周末全台票房2400萬、更勝同樣是限制級的2018年《角頭2：王者再起》首週末全台票房2050萬，倍數的成長也在暑期檔尾聲替戲院打了一劑強心針。