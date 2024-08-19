新竹市長高虹安因助理費案一審遭判7年4個月有期徒刑，在7月24日宣判當天即被停職，由副市長邱臣遠代理，未料，邱臣遠代理市長一職還未滿月之際，民進黨市議員楊玲宜19日爆料指邱今（19）日起出國旅遊至22日，炮轟邱根本不把市民及市政當一回事；市府則表示，邱臣遠出國是私人家庭活動且依規請假，市府各項政策均穩健推進。

楊玲宜今天在臉書貼文表示，「上任1個月，代理市長爽飛度假，民眾黨新政治就是棒！」，炮轟邱臣遠在今年2月初才上任副市長一職，4月底就出訪越南河內，短短不到4個月，且是上任代理市長不到1個月之際，又要放空市政，遠飛國外避暑爽度假，根本不把市民及市政當一回事。

而且昨天城隍祭遶境結束後，整個市區市容至今未恢復，市府門面的中正路上還到處可見煙蒂及垃圾，市容如此髒亂，邱臣遠竟還有心帶家人出國旅遊，可見根本不重視市民，也無心處理市政。

市府則表示，有關近日邱臣遠出國行程，是私人家庭活動並已依規請假，市府各項政策均穩健推進，各單位業務及活動舉辦亦如常進行。另，城隍祭遶境結束後，民政處與環保局在今天凌晨就開始清掃街道，目前均已清理整潔。