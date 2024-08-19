寬量國際（QIC）策略長谷月涵（Peter Kurz）19日指出，台股經歷這一波股災後，反彈速度很快，由於台股狀況特殊，貨幣供給面來看應向下，但有資金多元、AI話題、中美貿易戰等因素，讓台股表現反而更佳；未來中長期是否會步步高升，他點出觀察短期能不能突破台股加權指數新高，如果成功再創新高，代表未來還有上漲空間，若沒有，那麽中長期看法將趨於保守。

谷月涵談到本次股災表示，這次股市修正的點深且快，但反彈的也快，目前來看台股表現還可以，接下來如果可以再創新高，代表還有上漲空間，反之則對中長期看法更保守一點。他進一步指出，中期較保守看待，是由於就貨幣供給來說，央行升息、新台幣貶值等，使股市出現下跌的動機，但自中美貿易戰之後，台股在亞股中屬於表現很好的前幾名，加上大陸資金匯回台灣、AI趨勢等，新進來資金多元，因此可能足以維持股市動能，但谷月涵認為，台股未來還是要面對經濟的原始問題。

至於美國利率政策，谷月涵指出，一年半前他以為當美元升息之後，應該隨之貨幣緊縮，但是聯準會反而刺激貨幣供給；現在要降息，貨幣政策可能反而緊縮。他表示，過去來看，降息時股市比較危險，因為聯準會對經濟是落後反應，現在美國失業率提升、殖利率倒掛也開始翻正，都是比較不好的指標，因此，不是可以放心投資股票的狀態。

科技股方面，谷月涵認為，任何新科技就算帶有極高價值，也不代表會一路往上升，中間一定會有「過度樂觀」的狀況，對AI來說也是遲早的問題。他指出，雖然台積電在產業發展上未來十年看不到對手，但也不代表其股價將一直「只漲不跌」。