中國大陸及菲律賓海警船今（19）日清晨再於南海發生碰撞，菲律賓指控中國海警船的「侵略性」行動，導致其中一艘菲國海警船甲板被撞出破洞，另一艘海警船遭陸方「2度猛撞」，菲國更公布甲板裂出直徑5英寸（12.7公分）破洞、輔機艙破大洞的畫面。
中國大陸今日上午指控菲律賓2艘海警船非法闖入南沙群島仙賓礁鄰近海域及衝撞中國船艇，中國海警局隨後發布菲國海警船衝撞中方海警船艇的影片。
《菲律賓每日詢問報》（Philippine Daily Inquirer）、《菲律賓星報》（Philippine Star）報導，菲律賓國家安全委員會發言人馬拉雅（Jonathan Malaya）證實中菲再發生碰撞，指出菲國海防隊船艦巴格凱號（BRP Bagacay）及英甘佑角號（BRP Cape Engaño），今日清晨在前往費信島（Patag）和馬歡島（Lawak）途中遇上中國海警船。
他說，清晨3時24分左右，英甘佑角號在仙賓暗沙（Sabina Shoal，菲稱艾斯柯達礁Escoda Shoal，中稱仙賓礁）東南方約23.01海里處航行時，遭到中國海警船的「侵略性」航行操作，兩船相撞釀成英甘佑角號的甲板上出現直徑約5英寸的破洞。
西菲律賓海國家工作小組（National Task Force for the West Philippine Sea）也公布英甘佑角號甲板被撞出5英吋破洞的照片。
馬拉雅表示，後續3時40分，在仙賓暗沙東南方21.3海里處的巴格凱號遭到「2度猛撞」，導致船隻受損。
菲律賓海防隊公布的畫面顯示，巴格凱號的輔機艙牆面被撞出大洞。
他稱，儘管發生這2起事件，這2艘菲國海警船仍致力於進行補給任務。
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