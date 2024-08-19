中國與菲律賓海警船19日清晨再度於南海發生碰撞。

中國大陸及菲律賓海警船今（19）日清晨再於南海發生碰撞，菲律賓指控中國海警船的「侵略性」行動，導致其中一艘菲國海警船甲板被撞出破洞，另一艘海警船遭陸方「2度猛撞」，菲國更公布甲板裂出直徑5英寸（12.7公分）破洞、輔機艙破大洞的畫面。

中國大陸今日上午指控菲律賓2艘海警船非法闖入南沙群島仙賓礁鄰近海域及衝撞中國船艇，中國海警局隨後發布菲國海警船衝撞中方海警船艇的影片。

《菲律賓每日詢問報》（Philippine Daily Inquirer）、《菲律賓星報》（Philippine Star）報導，菲律賓國家安全委員會發言人馬拉雅（Jonathan Malaya）證實中菲再發生碰撞，指出菲國海防隊船艦巴格凱號（BRP Bagacay）及英甘佑角號（BRP Cape Engaño），今日清晨在前往費信島（Patag）和馬歡島（Lawak）途中遇上中國海警船。

他說，清晨3時24分左右，英甘佑角號在仙賓暗沙（Sabina Shoal，菲稱艾斯柯達礁Escoda Shoal，中稱仙賓礁）東南方約23.01海里處航行時，遭到中國海警船的「侵略性」航行操作，兩船相撞釀成英甘佑角號的甲板上出現直徑約5英寸的破洞。

菲律賓19日指控中國大陸海警船對英甘佑角號（BRP Cape Engaño）進行侵略性行動，導致英甘佑角號甲板上出現直徑約5英寸的破洞。（圖／美聯社、菲律賓海防隊提供）

西菲律賓海國家工作小組（National Task Force for the West Philippine Sea）也公布英甘佑角號甲板被撞出5英吋破洞的照片。

菲律賓海防隊英甘佑角號（BRP Cape Engaño）甲板上出現直徑約5英寸的破洞。（圖／美聯社、菲律賓海防隊提供）

菲律賓海防隊英甘佑角號（BRP Cape Engaño）受損。（圖／美聯社、菲律賓海防隊提供）

馬拉雅表示，後續3時40分，在仙賓暗沙東南方21.3海里處的巴格凱號遭到「2度猛撞」，導致船隻受損。

Read out statement of ADG Jonathan Malaya:



Statement of the NTFWPS



China Coast Guard Vessels Collide with Philippine Coast Guard Vessels Due to Dangerous and Illegal Maneuvers



This morning, the Philippine Coast Guard (PCG) vessels BRP Bagacay (MRRV-4410) and BRP Cape Engaño… pic.twitter.com/hslR4LuoGe — Jay Tarriela (@jaytaryela) August 19, 2024

菲律賓海防隊公布的畫面顯示，巴格凱號的輔機艙牆面被撞出大洞。

他稱，儘管發生這2起事件，這2艘菲國海警船仍致力於進行補給任務。