內政部長劉世芳19日視察空勤總隊，劉肯定空勤總隊不畏惡劣天候、嚴峻地形，冒著生命危險工作，執行天然災害、山難及海難各項救援任務，今年迄今已成功救援182人，並頒贈加菜金慰勞辛苦的執勤同仁。

劉世芳表示，空勤總隊嚴格要求紀律、精實各項飛行訓練，持續提升飛機保修量能與飛航安全。空勤救災工作總是在惡劣天候、困難環境、嚴峻地形及不可知的情境下執行任務，每每遇到各種災難，在救人的同時，自己也是冒著生命危險工作，尤其在0403花蓮大地震及凱米颱風執行救援，表現優異，對同仁辛勞表示肯定與慰勉。

空勤總隊總隊長井延淵表示，空勤總隊除負責執行陸上及海上空中救災、救難、救護、觀測偵巡、運輸等5大任務，亦配合政府山林開放政策，自2022年起支援國家公園署山屋整建，派遣UH-60M黑鷹直升機，協助吊掛各式山屋整建工程所需建材，陸續完成瓢單、油婆蘭、北鞍三叉、磐石中鋒、大理石、新觀高等山屋興建，展現跨機關協調合作效能。