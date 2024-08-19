為因應極端氣候及國際禽流感病毒威脅，農業部自去年3月祭出改建水簾禽場補助政策，最高可獲1000萬元，由於農畜人力斷層嚴重，年輕人無意接手，老人家不願再砸錢提升設備，台中市家禽業者興趣缺缺，目前仍無人申請補助。農業局19日指出，「二代接班」是全台農畜業面臨的困境，會持續加強輔導。

近期澳洲養雞場發生H7N3及H7N9亞型高病原性禽流感疫情，又美國乳牛亦檢出H5N1高病原性禽流感病毒，該病毒於世界各國仍具威脅性，台中市動保處定期舉辦「家禽重要疫病及生物安全宣導會」，家禽業者皆受益良多。

為因應極端氣候及國際禽流感病毒威脅，農業部自去年3月著手推動養禽場改建補助，畜牧場登記飼養規模5萬隻以下，申請開放式禽舍改建為非開放式禽舍，農業部輔助2分之1，最高不超過450萬元，改建為密閉水簾禽舍也是補助2分之1，最高不得超過1000萬元。

台中市農業局鼓勵養禽產業改建禽舍，目前全市已有5家水簾禽舍。（台中市農業局提供）

台中市農業局鼓勵養禽產業改建禽舍，目前全市已有5家水簾禽舍。（台中市農業局提供）

台中市共計有180場家禽場，主要分布在新社、后里及神岡等地區，飼養總數僅占全國1.9％。農業部政策上路至今已1年多，水簾禽場改建，農民興趣缺缺，農畜業人力斷層困境是主因，許多年輕人無意返鄉接手，老一輩打算做到不能做就收手；其次，投資成本也是一大考量，動輒好幾千萬，不是一筆小數目。

農業局指出，台中市有5場養禽場為密閉式水簾禽舍，為既有水簾禽舍，目前尚無業者提出申請改建補助。該局強調，傳統式養禽場設備老舊、有生物安全防疫之虞，密閉式水簾禽舍能提供家禽在季節變化中較穩定、舒適的飼養環境，疾病控制及易於管理之優點，較傳統禽舍更具有降溫、增進禽隻生長、繁殖之功能。

農業局表示，除了加強鼓勵二代經營外，將持續透過畜牧協會會員大會、理監事會議、組員大會及畜禽產品行銷活動等多方管道，辦理宣導及輔導養禽戶申請禽舍改建升級，協助養禽場禽隻對極端氣候適應韌性，改善禽舍環境品質，提高生物安全措施，降低疫病之感染，減少養禽場之損失，使養禽產業能永續經營。