南投縣竹山鎮硘磘里1名民眾確診日本腦炎，防疫人員在個案居住地周邊懸掛誘蚊燈進行病媒蚊監測，經查在一處鴿舍捕獲病媒蚊，送驗後確定為攜帶日本腦炎病毒陽性的三斑家蚊，竹山鎮公所接獲通報立即展開大消毒，同步加強衛教宣導，呼籲適齡幼兒接種疫苗。

南投縣衛生局指出，目前是日本腦炎流行高峰期，加上近期因午後強降雨頻繁，潮濕與炎熱的環境，正適合蚊蟲繁殖、活動，縣內已出現第1例日本腦炎案例，截至18日止，全台日本腦炎病例共計21例（含南投1例），死亡病例共2例，皆為本土案例。

確診個案家住竹山鎮硘磘里，因為出現發燒、頭痛、上吐下瀉就醫，確診為日本腦炎，為南投縣第1例日本腦炎個案；南投縣衛生局接通報，派遣防疫人員至個案居住地周邊懸掛誘蚊燈進行病媒蚊監測，在一處鴿舍捕獲攜帶日本腦炎病毒陽性的三斑家蚊，要求竹山鎮公所清潔隊展開大消毒。

南投縣衛生局局長陳南松表示，日本腦炎以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊，常孳生於豬舍、鴿舍、水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，預防日本腦炎除注意避開高風險環境及防蚊措施外，最有效的方法為接種日本腦炎疫苗，呼籲帶家中滿15個月以上的幼兒盡速接種日本腦炎疫苗。

南投縣衛生局建議，民眾穿著淺色長袖衣褲，定時清掃周遭環境，避免病媒蚊孳生，於身體裸露處使用含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊藥劑，避免被病媒蚊蜇咬而感染，病媒蚊通常在晨昏時段較活躍，避免高峰時段在高風險環境活動，若出現頭痛、發燒等症狀盡速就醫，主動告知旅遊活動史，防範疫情蔓延。

南投縣衛生局提醒，日本腦炎患者大多無明顯症狀，僅少數可能出現頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。