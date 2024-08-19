為推廣傳統市場減塑消費，台中市經濟發展局22日起舉辦「傳統市場聯合行銷活動」，只要於霧峰市場、大甲第一市場、中義市場、南屯市場、烏日市場等10處市場，使用環保容器消費滿百元，即可參加抽獎，總計多達2000項獎品，活動至9月5日止，歡迎婆婆媽媽快來迺菜市。

傳統菜市場是婆婆媽媽最愛逛的地方，為推廣傳統市場減塑消費，經發局選出10處市場辦理「傳統市場聯合行銷活動」，包括霧峰市場、大甲第一市場、中義市場、南屯市場、烏日市場、大肚市場、太平市場、神岡市場、清水第一市場及東光市場。

經發局表示，10處市場遍布全市各地，有麻雀雖小五臟俱全的小而美市場，也有在地區域大型傳統市場，共同點皆販售蔬果、肉品、漁貨、熟食等傳統市場必備產品，部分市場也販賣服飾、甜品、早點等。每處市場各有其特色，更有市場建物已逾6、70年歷史。

經發局表示，活動自8月22日起至9月5日止，每周二、四上午9時起，民眾只要於活動日至DM指定市場的攤、鋪位消費滿百元，以自備環保袋等非一次性容器盛裝消費產品，即可現場抽獎，總計多達2000項獎品，有衛生紙、洗碗精等，部分市場加碼電烤盤或氣炸鍋，每一處市場最大獎皆為50吋電視。

「台中市傳統市場聯合行銷活動」各場次活動資訊：8月22日(星期四)-霧峰公有市場、大甲第一公有市場；8月27日(星期二)-中義公有市場、南屯公有市場；8月29日(星期四)-烏日公有市場、大肚公有市場；9月3日(星期二)-太平公有市場、神岡公有市場；9月5日(星期四)-清水第一公有市場、東光公有市場。