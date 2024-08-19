宜蘭市民代表陳姿吟（右二）積極向縣長林姿妙（中）爭取國際級自行車賽事。（宜蘭市民代表陳姿民提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

國際知名的「2024台灣KOM自行車登山王挑戰」活動將於10月25日舉辦，首度移師至宜蘭，預計吸引國內外500位選手齊聚一堂，路線目前規畫從宜蘭市出發至武嶺，全長約149公里公路登山型路線。積極爭取成功此賽事的宜蘭市民代表陳姿吟說，感謝宜蘭人為了國際賽事不分黨派，政府與民間全力配合，讓世界看到宜蘭。

此賽事交通部觀光署為指導單位，中華民國自行車騎士協會主辦，每年10月會在花蓮縣舉辦，參加的車友從七星潭出發，經太魯閣高山峽谷、中海拔的碧綠神木，直達台灣公路最高點合歡山武嶺，已是全世界自行車同好心中，被讚為「一生至少要挑戰一次的經典路線」，絕美風景堪稱與環法大賽阿爾卑斯山賽段齊名。

陳姿吟亦是宜蘭縣自由車運動協會總幹事，本身騎了12年的自行車，她說，宜蘭跟花蓮一樣屬於地震較頻繁地帶，但相較起來，宜蘭路面較穩固，預計規畫的路線雖較少人騎，相信一路上的風景能媲美花蓮，且爬升度高、富有挑戰性；昨日主辦單位做第一次路勘，賽事相關細節近期內會再公布，並舉行活動記者會。

陳姿吟說，拜會縣長林姿妙時，很感謝宜蘭人為了國際賽事不分黨派，並請縣府相關局處全力配合，讓世界看見宜蘭。因此場賽事約有上百位國外菁英、職業選手提早抵達宜蘭住宿，國內選手也會有住宿需求，遂縣長在會中立即請宜蘭縣旅館商業同業公會理事長王文新參與會議，協助調度飯店業者配合參賽車友。

縣府表示，縣長林姿妙允諾自行車協會，願意協助舉辦自行車登山王挑戰賽事，待賽前籌備會一展開，原則上給予支持並全力配合。