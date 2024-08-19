自2017年便提出改建的基隆市立納骨塔，2019年市府決定原地重建，但相關的工程延宕至今已經7年，終於在今年6月完成工程的發包決標，若無意外，將自今年9月起開工，可望於2026年第三季完工。

基隆市立納骨塔自1984年落成啟用至今，已經40年。除外部因風化常有水泥塊剝落外，內部也沒有電梯，相關設施相當陳舊。市議員俞叁發表示，他早在2017年便在議會提出建議，迄今已經7年，預算執行率卻不到1％，甚至在前任市長任內，經費還自3億元追加到近5億元，市府應說明其中原因。

民政處長張淵翔表示，自2021年市府確定要在原地重建生命典藏館，市府從民政處自治事業科所轄的公共造產基金提撥（借款）約5億元經費新建，不過相關的計畫自2022年5月到2023年7月，都市審議送了11次才獲通過取得證照。

張淵翔指出，從這個過程可以看出當時發包的設計專業度不足，基礎的法定設置雙倍停車位，建築基地臨接道路需要退縮1.5米等基本設計都無法順利完成，也因11次都審曠日廢時，導致水保送審時程延後，一直到2023年10月才核定。

張淵翔透露，經過兩度發包流標後，總算在第三次發包，於今年6月13日開標並決標，若無意外，可望於2026年第三季完工，得標廠商也計畫於今年9月開工。

張淵翔指出，生命典藏館工程總經費為4.74億餘元，將興建地下一樓、地上六樓鋼筋混凝土建築物。規畫的塔位數量有個人骨灰櫃19700餘個、雙人骨灰櫃540對、個人骨骸櫃4200餘個、靈位牌5000個。新招標塔位從36380個減為29540個。

為了促進順利招標，相關工程與骨灰櫃數量均有做減項，來增進廠商投標意願。舊塔拆掉原址重建，原有1萬2千個骨灰罈會先移到他處暫置，完工後再安放回來。