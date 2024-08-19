法務部長鄭銘謙（左）鼓勵馨生人林小姐，邁向新的生活。（林瑞益攝）

法務部長鄭銘謙（前排左四）19日出席犯罪被害人保護協會台灣橋頭分會在岡山區的台灣滷味博物館舉辦的「馨生保護服務據點」揭牌儀式，他和與會人士合影。（林瑞益攝）

犯罪被害人保護協會台灣橋頭分會於19日下午在岡山區的台灣滷味博物館舉辦「馨生保護服務據點」揭牌啟用儀式，法務部長鄭銘謙面對記者詢問民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金的假帳風波，對於是否約談柯文哲，鄭銘謙表示，這要尊重台北地檢署的檢察官。

鄭銘謙下午冒著大雨出席岡山區的台灣滷味博物館舉辦「馨生保護服務據點」揭牌啟用儀式，對於柯文哲要求趕快傳喚他的問題，鄭銘謙說，今天是馨生保戶服務據點的揭牌儀式。這要尊重北檢的檢察官的偵辦，檢察官會依照案情或證據去做處理調查。

談到馨生保護服務據點，鄭銘謙表示，他看了這滷味博物館之後覺得很感動，感謝社會各界關心犯罪被害人，提供此場館作為服務據點。

會中，因車禍被重傷的林小姐也分享自身的心路歷程，講述了自己面對創傷和困難的過程，並強調支持的重要性，她的手掌原本是糾結在一塊，如經已經可以五指張開，且她還利用殘障人士的公車福利，到各處旅遊，儘管不再像過去那麼方便，但她也希望藉此鍛鍊身體並迎向新生。