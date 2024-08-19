針對近期持續延燒的假帳風暴，民眾黨主席柯文哲昨（18）日宣布，啟動4項黨務改革，其中白委黃珊珊將負責善後小組，不過，資深媒體人謝寒冰認為，柯的做法等於是回歸基本盤，接下來，民眾黨恐要正式走上泡沫化的狀態了。

柯文哲昨受訪表示，經反省後，得出民眾黨有幾項黨務改革要做，分別是：建立財務監督委員會、建立長期合作的法律團隊、重新建立黨內應變小組和成立善後小組。其中針對善後小組部分，柯提到，自己曾告訴黃珊珊，由於她當時是競選總幹事，所以善後小組應由她負責。

謝寒冰今在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，柯文哲發布4項黨務改革其實很妙，回歸民眾黨基本盤，因為他稍早才說過自己識人不明，結果現在的任務、組織分配還是他本人在做，「這不是很怪？」他指出，照理說，柯文哲現在應放棄自行做決定，讓中央委員經開會之後，一致推出人選，「你已經說識人不明，指定人不就是在告訴大家你找錯人？」

再來，黃珊珊並非跟假帳案無關，謝寒冰接著說，在正常情況下，民眾黨應該要找與假帳案無關的人來召開查帳記者會，如白委張啟楷、黃國昌等，結果卻找黃珊珊，這等於是在告訴大家，民眾黨根本不想查帳。他直言，讓黃珊珊負責善後小組，就是要她負責圓場、把事兜起來，但問題是，會信黃的人本來就信，不信的就是不信，所以這是個很愚蠢的處理方式。

謝寒冰認為，柯文哲過去面臨MG149爭議時，是民眾黨前立委蔡壁如幫助他度過難關，照理說，現在面臨假帳風暴的他應把蔡找回來幫忙，但從柯近日與蔡的互動可看出，他不想給外界自己與蔡言歸於好的觀感，在這種情況下，等於是把自己和黃珊珊綁在一起。因此，謝寒冰預言，民眾黨大概正式走上泡沫化的狀態了，至於會到什麼程度，則要看後續效應而定。