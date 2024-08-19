凱米颱風重創雲林縣，縣府本月8日向中央工程會提災後復建短期急迫工程，其中規畫在古坑鄉山區149乙線興建1座長90公尺的明隧道，19日縣交通工務局表示明隧道在今年0403花蓮大地震時，於花蓮地區有效發揮避險功能，149乙線落石多且體積巨大，有必要設置明隧道，目前已向工程會申請7200萬元經費，盼盡速通過審核。

古坑鄉草嶺村149乙線6.3公里處，因凱米颱風豪大雨，造成自然邊坡土石崩塌，交通工務局認為擋土牆、石籠等邊坡防護工程，已無法有效防治落石，因此規畫興建明隧道，配合緩降坡與隧道上方的輪胎鋪面，可發揮類似「遮雨棚」效果，減緩落石衝撞力道，作為災害來臨時的避險空間，保護人車安全。

交通工務局長汪令堯表示，張麗善縣長上任後，積極修復因921大地震而中斷20餘年的古坑鄉149甲線，並新建5座明隧道，總長共200多公尺，2022年正式通車，歷經多次颱風、地震，都沒有傳出災情，可見明隧道的防災效果非常顯著，因此比照149甲線，提出149乙線明隧道工程計畫。

汪令堯說，花蓮大地震重創花蓮地區交通，交通部決定進行台8線太魯閣路段4處明隧道延伸工程，可見中央也肯定明隧道的重要性。現今明隧道均以「筏式基礎」新工法興建，大幅提高耐震系數，且明隧道有一側為開放空間，沒有一般隧道的封閉性，不會阻斷手機訊號，是災害來臨時最佳避險空間。

汪令堯指出，雲林積極發展觀光，這幾年陸續推出草嶺櫻花季、石壁森林療癒基地、竹地標等主題遊程，櫻花季期間每天吸引近萬人次遊客，149乙線是前往草嶺、石壁的主要道路之一，希望中央能盡速核定149乙線明隧道興建經費，確保當地居民與遊客安全。