台中太平區1位高齡99歲的文姓老翁在街頭迷路，幸經熱心民眾報警，太平警分局太平派出所員警也協助其返家。（太平派出所提供／馮惠宜台中傳真）

台中太平區1位高齡99歲的文姓老翁，再過1周就滿百歲，因收到市府通知，可申請今年重陽百歲人瑞禮金1萬元，他親自到太平區公所洽詢相關細節後卻在返家途中迷路，最後臉色慘白坐路邊騎樓下，被熱心民眾發現報警，員警透過他身上的市府公文才順利將準人瑞送返家裏。

太平警分局太平派出所日前下午3時獲報，有民眾發現中平路某騎樓下有1名老翁，疑似身體不適坐在騎樓內。2名員警到場後，發現老翁臉色發白，幸意識清楚，但對話時老翁濃重的鄉音，無法得知他個人資料。

眼尖的員警發現老翁口袋中有1只公文，原來是市府重陽敬老禮金的發放須知，經聯繫太平區公所確認，再透過公文內容得知老翁身分，一番查詢後終於順利護送老翁返家。

當員警護送老翁返家，老翁妻子獲悉先生獨自1人到公所洽詢申請人瑞重陽敬老金相當吃驚，還向員警表示，已經多次告訴先生會請子女協助申請，也會將錢匯到他個人帳戶，沒想到他還是親自跑公所去，幸好未發生事故，感謝員警的熱心幫忙。

太平分局表示，家中如有高齡長者或是行動不便家人，應隨時注意其動態及生活起居，除可在明顯處留下電話或聯繫方式，避免發生憾事。