民眾黨主席柯文哲近日身陷「假帳案」風暴，黨內外要求民眾黨立委、時任競選總幹事黃珊珊請辭負責，面對媒體追問，黃珊珊連答3次，競選總部同仁大家都會一起面對，強調不是個人問題。

民眾黨今天舉行柯文哲總統大選政治獻金查帳進度記者會，時任競總總幹事黃珊珊、時任競總副總幹事陳智菡出席。

民眾黨前秘書長謝立功批評，當初前立委蔡壁如面對論文案馬上辭職止血，要黃珊珊先辭職。對此，黃珊珊回應，大家最近這幾天都很多指教，不管大家有什麼意見，我們都虛心接受，也正在檢討，競選總部同仁大家都會一起面對，善後且必須重建信任，不是個人問題，外界意見當成是好意就好。

有媒體追問，黃珊珊的身份作為善後小組負責人有球員兼裁判問題，另外黨內外希望黃珊珊請辭立委，是否會做這樣的政治負責？

黃珊珊說，身為競選總幹事，對這個事件當然責無旁貸，但是我們會坦然面對，所有競選總部同仁，都會一起面對，她也會尊重黨的相關處置，但是虛心接受、善後重建是現在最重要的任務。

黃珊珊強調，這麼多的工作需要釐清，這些相關真相要自己釐清之外，要還給社會大眾與支持者交代，不是單獨個人問題，而是要怎麼樣讓事情查清楚、說明白，恢復大家對民眾黨的信心，比個人更重要。

媒體第3度追問，黃珊珊不做主動請辭，若留下來如何弭平黨內聲浪？黃珊珊回應，從競選到現在，這件事情只要跟競總有關，相關責任都會面對，所有同仁會一起面對，而不是單純保全個人或把責任推給別人。