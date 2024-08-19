周一南韓KOSPI指數收盤跌22.87點或0.85%，為2674.36點。交易金額為溫和的8兆韓元(約台幣2107億元)。

在投資人獲利了結之下，股市下挫。投資人關注Jackson Hole的會議，預計聯準會主席鮑爾將提出更多政策方向的線索。

Kiwoon證券分析師Han Ji-young說，為了使指數回到7月初的水準，直至9月初前我們都需要保持警戒，因為輝達的財報和就業數據等重大事件即將到來。

科技巨頭三星電子下跌2.37%，至7.83萬韓元。第二大晶片製造商SK海力士下跌2.9%，來到19.39萬韓元。電池製造商LGES也跌2.08%。

化工股收跌。LG化學跌1.03%，煉油廠SK創新跌2.05%。

金融股收盤大幅上漲。KB金融集團上漲3.57%，Shinhan金融集團上漲3.06%，三星人壽上漲5.41%。

韓元走強，兌美元匯率為1美元兌1334韓元，較前一交易日上升了23.6韓元，為3月21日以來最高水準。