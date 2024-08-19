藝人小嫻定居恆春後，放下明星光環擺起擺攤、當導覽員，今年5月還宣布考上國立屏東大學音樂學系，將在9月入學，重拾學生生活。不過昨(18日)突然發文詢問：「你們是真的都不來墾丁玩了嗎」，還附上淚眼汪汪的表情符號，掀起眾人熱議。

南部知名度假勝地墾丁，近年消費過於昂貴，導致遊客前往意願大幅降低，暑假旺季跟往年相比，住房率下降約五成，許多知名店家紛紛出走。尤其近來日圓貶值，讓許多人聲稱「去墾丁不如飛沖繩」，導致觀光業大不如前。藝人小嫻在社群發文詢問：「你們是真的都不來墾丁玩了嗎？」接著表示成為恆春人後，每次開車下南州交流道時，都會浮現度假的雀躍感，忍不住再次詢問：「真的不來玩嗎？」

對此，網友紛紛道出不去的原因：「在墾丁大街買過400元的鹹水雞，3份菜1支去骨腿，那個量台北也不用250元」、「因為你是在恆春生活不是在墾丁，恆春半島往南整個都走鐘了」、「吃住都太貴了，不是花不起，是覺得不划算」、「不是不支持國旅，真的旅遊經驗讓人覺得自己是盤子」、「花差不多的錢，我可以去韓國日本，為何要去墾丁當盤子」。

墾丁物價太貴引發詬病，導致遊客大量流失

房市專家Sway指出墾丁變成這樣，絕對是自己挖墳墓然後跳下去的，不用怪大環境還是疫情，接著指出不知道是房價還是店租大漲，又或者劣質餐廳搶攻市場，許多名店態度明顯變差，導致消費者覺得東西變難吃、服務變差、食材品質下降，不禁感概表示：「墾丁得要到真的蕭條，政府民間才認真的要去經營嗎？還是任憑這些天價的飯店跟餐廳，自由發展到倒光光？然後我們還有多少觀光，可以值得說：歡迎來到台灣」。

不過反面思考，也有人認為這不是壞事，「想想看，台灣也好，外國也好，有哪個國家公園像墾丁這樣被商業行爲侵蝕、污染，沒辦法『好好當個國家公園』？」希望隨著遊客減少，能讓墾丁進入一個新的平衡狀態，讓為人詬病的商業行為因此消失。