國民黨台南市議員蔡育輝近日自費委託成功大學調查統計研究室進行民調，今（19）日公布結果。（張毓翎攝）

爭取提名的立委林俊憲（第一排右二）、陳亭妃（第一排右三）各自勤跑基層，競爭激烈，兩人目前民調均領先謝龍介。（本報資料照片）

距離下屆台南市長選舉還有2年，綠營內戰早已提前開打，爭取提名的立委林俊憲、陳亭妃各自勤跑基層、隔空較勁，競爭激烈；藍營方面，立委謝龍介雖未表態，不過今年4月接任國民黨台南市黨部主委，角逐台南市長意味濃厚，近來2份民調均顯示林俊憲和陳亭妃大幅領先謝龍介，令藍營支持者憂心。

陳亭妃布局參選台南市長超過6年，2018年初選敗給賴清德力挺的黃偉哲，即使當時沒有出線，她在各區的後援會持續運作，而這次面對的黨內對手林俊憲，可說是「家大業大」，不僅是賴清德的嫡系子弟兵，地方上許多綠營立委、議員紛紛換上與林俊憲聯名的衣服，傾全力輔選。

日前民進黨立委賴惠員辦公室流出一份對比式民調，林俊憲以35.73％贏過謝龍介26.44％，陳亭妃以33.85％贏謝龍介26.31％，林俊憲首次超車陳亭妃。

國民黨台南市議員蔡育輝近日自費委託成功大學調查統計研究室進行民調，結果反倒是陳亭妃以46.87％支持率領先謝龍介20.38％；若由林俊憲對決謝龍介，林俊憲僅以41.46％支持率領先謝龍介23.37％。

謝龍介認為，距離2026縣市長選舉還有2年4個月，現在所做的民調會作為客觀參考；他提到，選民剛投完票，執政黨為了爭取提名每天在選舉，台南市民已經非常厭惡，此時應該提出福國利民法案、打擊弊案、杜絕官商勾結，這是人民最大期待。