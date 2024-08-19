台北市長蔣萬安日前宣布，將奧運羽球金牌選手王齊麟、李洋的母校中山國中前復興北路361巷設立別名「麟洋路」，遭批評蹭熱度、矯情，綠委19日再開轟，蔣顯然是政治操作，習慣用恩寵式政治哲學。北市府回應，賴清德總統也曾將道路取名八田路，綠委若不批評賴總統，就是邏輯死亡、雙重標準。

民進黨立委吳思瑤批評，若是由下而上，公民自發的作為當然樂觀其成，但蔣由上而下拋出別名的想法，整個市府就要啟動相關程序，市府公務員實在很辛苦，顯然蔣只是政治操作行為，國民黨習慣用恩寵式哲學，從路名下手已經是上個世代的事情。

北市府副發言人李政軒回擊，賴總統也曾為紀念紀念嘉南大圳創建者八田與一，將嘉南國小周圍道路取名八田路，難道吳思瑤也認為此舉是「恩寵式政治哲學」、「背後政治意圖過當」？北市府並不這樣認為。

李政軒強調，如果吳沒有要批評賴總統，那至今的所有發言就是坐實8個字，「邏輯死亡、雙重標準」。