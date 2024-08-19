邱軍的首張專輯《情歌手》大受歡迎，〈運轉人生〉MV日前也在YouTube突破1000萬次點擊，並且穩居錢櫃KTV排行榜冠軍，歌曲不只獲得大批歌迷喜愛。近來，金曲台語歌王許富凱及金曲樂團麋先生的主唱聖皓，都點名喜愛這首〈運轉人生〉。

邱軍首次挑戰台語搖滾歌曲〈運轉人生〉，推出後深受各界喜愛，好評不斷，許多歌迷在社群平台轉發分享。日前邱軍驚喜釋出與金曲台語歌王許富凱合唱〈運轉人生〉片段，直呼「我何德何能可以邀請金曲歌王跟我一起合唱！」影片一發布就獲得熱烈迴響，點擊觀看次數暴衝，不到24小時就已累積超過22萬次，目前已累積36萬次，再次掀起運轉旋風。

邱軍的〈運轉人生〉大受好評。（索尼音樂提供）

不過，當天兩人是一前一後在同場演出，一人要趕火車，一人要趕上台，超強實力派的兩人把握演出空檔，火速在後台完成合唱拍攝，邱軍表示萬分感謝歌王許富凱力挺，直說：「真的好聽到耳朵不知道懷孕幾次！」合唱影片釋出後，許富凱特別留言表示，自己聽完整張邱軍《情歌手》專輯，「太喜歡了！祝福你未來一飛沖天！」也溫馨叮嚀近來行程滿檔的邱軍要多休息，讓邱軍直呼「哥太暖了」。

不只台語歌曲〈運轉人生〉轉出驚人佳績，邱軍的華語情歌〈愛不愛我〉也同樣受到歌迷喜愛，在KKBOX年度排行榜上高居亞軍，近日更是逆勢衝回Spotify排行榜前五十名，開出亮眼的好成績，讓邱軍的活動邀約不斷，更爆增5成以上，幾乎天天都有演出，且所到之處都有觀眾一起大合唱，邱軍說：「會持續唱出更多好歌，感謝歌迷的支持與喜愛。」