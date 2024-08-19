農業部漁業署今天舉辦「漁你相遇 好運龍總來」記者會，與北中南東離島漁會一起推出價格999元的「漁你相遇買魚去中秋禮盒」。（摘自買魚去網站／蔡佩珈台北傳真）

下月就是中秋節，不少民眾習慣烤肉，然凱米颱風過後，蚵仔、文蛤跟牡蠣都出現災損。農業部表示，馬祖、澎湖皆有養殖文蛤跟蚵仔，會盡量調度滿足國人需求，牡蠣供應則正回穩，但受節慶影響，價格可能上漲1成左右。

農業部漁業署今天舉辦「漁你相遇 好運龍總來」記者會，與北中南東離島漁會一起推出價格999元的「漁你相遇買魚去中秋禮盒」，目前已上架「買魚去」平台，前1000組還加贈虱目魚丸1包。

針對外界關注水產品供應情形，農業部次長黃昭欽指出，凱米颱風影響，目前文蛤、蚵仔受損較嚴重，尤其嘉南地區損失較大，但馬祖、澎湖有養殖區，會盡量調度滿足國人需求，不會烤不到蚵仔、文蛤，但因為節慶關係，價格可能稍貴，相信消費者可諒解；漁業署代理署長王正芳補充，文蛤跟蚵仔減產約2成，牡蠣供應正在回穩，價格可能受節慶影響漲約1成。

黃昭欽提到，除了內銷，也不會放棄任何外銷市場，像是歐美、中國大陸市場，但不會仰賴單一市場。至於水產品外銷價格，會受國際價格連動影響，較難從國內需求衡量。