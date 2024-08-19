俄羅斯已正式向德國提出，對「北溪」天然氣管道爆炸事件進行調查的要求。

俄羅斯通訊社（RIA）19日引述俄羅斯外交部第三歐洲司司長佳普金（Tyapkin Oleg Nikolaevich）說，德國將一名烏克蘭公民作為在波羅的海實施恐怖主義行為的嫌疑人列入通緝名單。鑑於德國媒體長期散播肇事者與任何國家無關的觀點，這可能導致「北溪」爆炸案在沒有確定真正幕後指使的情況下結案。俄羅斯不能容忍這種情況的發生。

美國《華爾街日報》14日刊文說，由6名烏克蘭現役軍人和商人組成的團伙租用遊艇和深潛設備等，在2022年9月實施了對「北溪」天然氣管道的破壞，以報復俄羅斯在2022年2月對烏克蘭發動特別軍事行動。對於《華爾街日報》報導，俄方認為美國試圖把「北溪」爆炸事件的全部責任轉嫁給烏克蘭。

2022年9月26日，連通俄羅斯和德國以及其他歐洲國家的波羅的海海底輸氣管道「北溪-1」和「北溪-2」，在丹麥、瑞典附近海域發生劇烈水下爆炸，大量天然氣洩漏。調查發現，4條管道中的3條發生洩漏，共有4個洩漏點，疑遭人為破壞。事發後，丹麥、瑞典和德國分別啟動調查，但拒絕俄羅斯參與。